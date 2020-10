Eleições históricas no Benfica. Vieira enfrentou a maior oposição de sempre 

Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica com mais de 60% dos votos e vai assim para o sexto mandato à frente dos encarnados.

Nas eleições mais concorridas da história do Benfica, votaram mais de 38 mil sócios e Vieira venceu com 62,59% dos votos. A eleição foi histórica também porque o presidente enfrentou a maior oposição de sempre: João Noronha Lopes conseguiu 34,7% da votação.

A afluência recorde adiou a divulgação dos resultados para depois das 02:00, mas com as notícias da vitória, a lista de Vieira entrou no Pavilhão da Luz para tomar posse.

No discurso da vitória, o presidente benfiquista reiterou que vai fazer o último mandato no clube e, por isso, as atenções viraram-se para o novo vice-presidente, Rui Costa.