Conselho de disciplina instaura dois processos disciplinares a Frederico Varandas

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou esta quinta-feira dois processos disciplinares ao presidente do Sporting, na sequência das declarações proferidas sobre o seu homólogo do FC Porto e das criticas à arbitragem do clássico.

O primeiro processo visa a conferência imprensa dada por Frederico Varandas depois de terminado o encontro com o FC Porto (2-2), da quarta jornada da I Liga, em que o líder 'leonino' deixou críticas à arbitragem, após reverter uma grande penalidade a favor do clube lisboeta, situação que levou Varandas a questionar se tal decisão aconteceria nos estádios da Luz ou do Dragão.

Já o segundo, prende-se com as palavras dirigidas ao presidente do FC Porto, antes de o Sporting embarcar para os Açores, onde defrontou o Santa Clara na última ronda do campeonato.

Também ao treinador do Sporting, Rúben Amorim, foi instaurado um processo "para apuramento de eventuais declarações alegadamente feitas pelo agente desportivo", relativamente ao jogo com os 'azuis e brancos', no qual foi expulso.

