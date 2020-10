André Almeida foi operado ao joelho direito e deverá ter alta no domingo

O futebolista internacional português André Almeida foi operado ao joelho direito na sexta-feira, tendo a cirurgia decorrido "sem intercorrências", informou hoje o Benfica.

"André Almeida foi submetido a intervenção cirúrgica ao joelho direito ao final do dia de ontem, sexta-feira. A cirurgia decorreu sem intercorrências, no Hospital da Luz, tendo sido acompanhada pelo Departamento Médico do Benfica", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial das 'águias', que indica ainda que o lateral deverá ter alta hospitalar no domingo.

André Almeida sofreu uma entorse do joelho direito, que resultou numa rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno, ao chocar com um adversário na visita do Benfica ao Rio Ave, em jogo da quarta jornada da I Liga, disputado em 18 de outubro.

MANUEL FERNANDO ARAUJO

A lesão deverá afastar o lateral dos 'encarnados' dos relvados por longo período.

André Almeida, de 30 anos, é capitão do Benfica, equipa em que cumpre a 10.ª época, depois de ter chegado em 2011/12, proveniente do Belenenses, e apesar de ainda ter jogado no início dessa temporada na União de Leiria, por empréstimo.