João Félix bisa no triunfo do Atlético de Madrid por 3-1 em casa do Osasuna

O português João Félix bisou este sábado no triunfo do Atlético de Madrid por 3-1 na visita ao Osasuna, que permitiu aos 'colchoneros' subir provisoriamente ao segundo lugar da Liga espanhola de futebol à oitava jornada.

Primeiro, aos 43 minutos, o antigo jogador do Benfica converteu a grande penalidade que castigou um empurrão pelas costas do argentino Facundo Roncaglia a Vitolo: aos 48, novo penálti, por mão, involuntária, de Oier, mas o remate de Félix foi devolvido pelo poste.

O Atlético de Madrid desperdiçava várias oportunidades - aos 49 Correa, de fora da área, também atirou ao ferro -, até que o jovem internacional português sentenciou.

Foi aos 69 minutos, que, em contra-ataque, surgiu liberto na zona frontal e, apertado, rematou forte, bisando e assim fazendo o seu terceiro golo no campeonato.

Há três dias, na Liga dos Campeões, também bisou, permitindo a reviravolta e triunfo, por 3-2, sobre o Salzburgo.

O encontro parecia resolvido, contudo, aos 80, o croata Ante Budimir, entre os dois centrais, cabeceou para o 2-1 na sua estreia pelo Osasuna e 12 minutos após entrar em campo: aos 89, o uruguaio Lucas Torreira sentenciou o 3-1 final, com forte remate ao primeiro poste.

Com este resultado, o Atlético de Madrid, única equipa sem derrotas no campeonato espanhol, subiu ao grupo de segundos classificados, com 14 pontos, em seis jogos, a dois do líder Real Madrid, que tem sete partidas disputadas.

Os 'merengues' tiveram um desafio sereno frente ao Huesca, com um esclarecedor 4-1 e com direito a 'bis' do francês Karim Benzema.

Eden Hazard abriu o ativo, aos 40 minutos, e o gaulês ampliou, aos 45, antes de assistir para o golo de Fede Valverde, aos 54, para o 3-0, e ele mesmo fechar o resultado com tento, aos 90, frente a um rival que teve Luisinho a titular e viu Ferreiro reduzir, aos 74 minutos.

O Sevilha esteve a ganhar em casa do Athletic Bilbau, contudo os bascos deram a volta e triunfaram por 2-1, sendo 10.º classificados com nove pontos, enquanto os andaluzes são 14.º com sete.

O FC Barcelona, no qual alinha o português Francisco Trincão, e em crise diretiva, visita ainda hoje o Alavés, tentando reverter um mau início de época, na segunda metade da classificação com somente sete pontos em cinco partidas.