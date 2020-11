Liga dos Campeões. FC Porto espera jogo difícil com o Marselha

O Futebol Clube do Porto joga com o Marselha, esta terça-feira, no Estádio do Dragão. O jogo a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões realiza-se às 20h00, sem adeptos nas bancadas.

Com três pontos em dois jogos da competição, Sérgio Conceição espera um jogo difícil para as duas equipas e garante que os portistas vão "fazer tudo" para ganhar a partida.

Pepe, com uma lesão no pé esquerdo, está em dúvida para o jogo com a equipa de André Vilas-Boas. O treinador orientou o Futebol Clube do Porto em 2010/2011.

A equipa francesa ainda não pontuou na Liga dos Campeões.

