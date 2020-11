Liga dos Campeões. FC Porto vence Marselha por 3-0 

O FC Porto venceu esta terça-feira o Marselha, por 3-0, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões.

Os dragões inauguraram o marcador logo aos quatro minutos da partida, com um golo de Marega. Aos 28 minutos, Sérgio Oliveira marcou o penálti assinalado a favor do FC Porto. Luis Díaz consolidou a vitória ao marcar o terceiro golo do FC Porto frente ao Marselha.

Com esta vitória, os dragões somam mais três pontos e ficam em segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City. O Marselha ainda não pontuou na Liga dos Campeões.

As imagens do jogo