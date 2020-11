Ryan Giggs nega acusações de violência doméstica

O selecionador do País de Gales, Ryan Giggs, foi detido por alegada violência contra a sua namorada, atos que o ex-futebolista negou, de acordo com o seu porta-voz.

"O senhor Giggs nega todas as acusações de agressões feitas contra si", refere o porta-voz do técnico, em comunicado, acrescentando que o antigo jogador do Manchester United está a colaborar com as autoridades e que vai continuar a auxiliar as investigações em curso.