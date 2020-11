Liga dos Campeões. "Há muito por decidir ainda", diz Sérgio Conceição

O FC Porto venceu esta terça-feira o Marselha, por 3-0, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões.

O treinador do Futebol Clube do Porto recusa pensar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição diz que a vitória é importante, no entanto, afirma que ainda há muito por decidir.

Já André Villas-Boas, treinador do Marselha, quer limpar a imagem do clube, que considera aterradora, nesta competição. Diz ainda que a Liga Europa não é um grande objetivo.

