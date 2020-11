Manchester sofre primeira derrota da Champions com os turcos do Basaksehir

O Manchester United sofreu esta quarta-feira a primeira derrota na edição 2020/21 da Liga dos Campeões em futebol, ao perder por 2-1 no reduto dos estreantes turcos do Basaksehir, em encontro da terceira jornada.

Depois do 2-1 no reduto do Paris Saint-Germain e da goleada caseira ao Leipzig por 5-0, os ingleses, com o internacional português Bruno Fernandes em campo os 90 minutos, perderam na Turquia, face à equipa mais 'frágil' do Grupo H.

Em Istambul, os turcos chegaram mesmo a 2-0, ainda na primeira parte, com um golo do veterano francês Demba Ba, após falha 'garrafal' da defesa do United, aos 13 minutos, e outro do bósnio Edin Visca, aos 40.

A dois minutos do intervalo, os 'red devils' ainda reduziram, pelo francês Anthony Martial, mas já não conseguiram sequer um ponto e podem ser igualados na liderança por Leipzig ou Paris Saint-Germain, que contam três pontos e se defrontam na Alemanha.

No outro encontro já disputado esta quarta-feira, o Zenit também ameaçou a surpresa na receção à Lazio, no Grupo F, conseguindo chegar ao intervalo no comando do marcador, graças a um golo de Aleksandr Erokhin, apontado aos 32 minutos.

Os russos seguraram a igualdade durante muito tempo, mas, aos 82 minutos, o equatoriano e ex-'leão' Felipe Caicedo, que tinha começado no banco, restabeleceu a igualdade.

Com este ponto, os italianos passaram a somar cinco, enquanto o Zenit contabilizou o primeiro, mas falhou o que seria a primeira vitória de uma equipa da Rússia na edição 2020/21 a Liga dos Campeões, ao oitavo jogo.

O Club Brugge, que soma quatro pontos, recebe ainda esta quarta-feira o Borussia Dortmund, com três, no outro encontro do agrupamento.

