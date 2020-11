Maradona está a recuperar bem e já quer regressar a casa

O antigo futebolista argentino Diego Armando Maradona, que foi operado na terça-feira a um hematoma no cérebro, está com uma recuperação "excelente" e já quer ter alta hospitalar, revelou esta quinta-feira o seu médico.

"Estamos muito contentes. Ele consegue andar e, quando fala comigo, nota-se que está muito lúcido", avançou à imprensa Leopoldo Luque, que liderou a equipa de neurocirurgiões responsáveis pela operação.

Ainda assim, e apesar de Maradona ter expressado o desejo de deixar já a clínica de Buenos Aires onde foi operado, Luque disse que pretende que o antigo astro do futebol mundial permaneça internado até, pelo menos, sexta-feira.

O ex-futebolista, que atualmente treina os argentinos do Gimnasia de la Plata, foi operado com sucesso na terça-feira à noite a um hematoma subdural, detetado durante um 'check-up'.

Maradona, que completou 60 anos na semana passada, tinha sido internado na segunda-feira, anémico, desidratado e deprimido.

O campeão mundial pela seleção da Argentina, em 1986, no México, foi operado numa clínica na província de Buenos Aires. Várias pessoas reuniram-se junto à porta da clínica para demonstrar a admiração pelo agora treinador do Gimnasia de la Plata, com bandeiras e cânticos.

