"Foi uma noite pouco rentável para o futebol português nesta Liga Europa"

O Benfica empatou, na Luz, com o Rangers por 3-3 em jogo a contar para 3ª jornada da fase de grupos Liga Europa. Já o Sporting de Braga perdeu com o Leicester City por 4-0, nesta que foi a primeira derrota dos bracarenses na competição europeia. A análise na Edição da Manhã do comentador da SIC, António Ribeiro Cristóvão.