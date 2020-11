O percurso de domínio absoluto de Portugal frente a Andorra

A seleção portuguesa de futebol apresenta domínio absoluto nos embates com Andorra, tendo vencido os cinco duelos e sofrido apenas um golo, em vésperas de disputar o segundo particular com os andorrenhos, no Estádio da Luz.

Na antecâmara dos derradeiros e decisivos jogos da fase de grupos da Liga das Nações A, com França e Croácia, Portugal vai ter pela frente, na quarta-feira, o 145.º colocado do 'ranking' da FIFA, ao qual marcou 22 golos, dois dos quais no último encontro entre ambos, em 2017.

No caminho para o Mundial 2018, os campeões europeus venceram em Andorra por 2-0, para o Grupo B de qualificação, com golos de Cristiano Ronaldo e André Silva, naquele que foi o jogo em que Portugal marcou menos golos.

De resto, na primeira 'volta' dessa fase de grupos, a seleção nacional tinha chegado à meia dúzia (6-0) no Estádio Municipal de Aveiro, com um póquer do 'capitão' luso, reforçado por tentos de João Cancelo e André Silva.

Ronaldo 'repetiu' o que Nuno Gomes tinha alcançado em setembro de 2001, quando o então avançado da Fiorentina marcou quatro golos na partida de apuramento para o Mundial2002, disputada em Lérida, em Espanha, sendo que Pauleta, Rui Jorge e Sérgio Conceição aumentaram os números da goleada da equipa comandada por António Oliveira, por 7-1.

Esta foi mesmo a única vez em que Andorra conseguiu encontrar o caminho para as redes lusas em cinco jogos, cabendo a Roberto Jonás o 'feito' de bater de o guarda-redes Ricardo.

Em fevereiro do mesmo ano, Portugal já tinha vencido por 3-0, no Funchal, com um 'bis' de Luís Figo e um golo de Pauleta, dois jogadores que também 'faturaram' em 1999, no primeiro duelo entre as duas seleções, um particular, que terminou com um 4-0 favorável à equipa das 'quinas', no qual marcaram também Rui Costa e João Vieira Pinto.

Portugal defronta Andorra na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.