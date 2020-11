A Polícia Judiciária está esta segunda-feira a fazer buscas no Estádio da Luz por alegada corrupção desportiva. A TVI avança que as buscas estão a ser feitas ao Benfica e a altos responsáveis do clube.

O presidente Luís Filipe Vieira é um dos principais visados. Outro dos suspeitos é Paulo Gonçalves.

A operação envolve cerca de 50 inspetores e está a ser liderada pelo juiz Carlos Alexandre. Em causa está a recolha de informação para diferentes processos que estão já na reta final.