Ricardo Soares abandona comando técnico do Moreirense por mútuo acordo

O treinador Ricardo Soares abandonou o comando técnico do Moreirense por mútuo acordo, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, sem especificar os motivos.

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que chegou hoje a acordo com o técnico Ricardo Soares para a quebra do vínculo que os une, tal acontece por mútuo acordo e da forma mais cordial, desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais", lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.