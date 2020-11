Marc Márquez falha o resto da temporada de MotoGP

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão do mundo, anunciou hoje que vai falhar o resto do Mundial de MotoGP, para se concentrar na recuperação da operação ao braço direito.

"Esta temporada não vou voltar a competir. Depois de avaliar como o braço está com os médicos e a minha equipa, decidimos que a melhor opção será regressar no próximo ano. É tempo de continuar com a recuperação. [...] Ansioso por regressar em 2021", escreveu o espanhol na sua página oficial na rede social Twitter.