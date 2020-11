"Semedo está dispensado dos testes, o resto é problema do Olympiacos", diz Fernando Santos

O selecionador Fernando Santos afastou-se esta terça-feira da situação em torno do futebolista Rúben Semedo, que foi multado pelo Olympiacos por ter participado numa festa, violando as restrições impostas para combater a pandemia de covid-19.

"Rúben Semedo já teve covid-19 e, com as regras da UEFA, está dispensado dos testes. O resto é problema do Olympiacos e não me diz respeito a mim", limitou-se a dizer o selecionador nacional, em conferência de imprensa.

O defesa, de 26 anos, é um dos 25 eleitos de Fernando Santos para o particular com Andorra, na quarta-feira, e para a dupla jornada do grupo 3 Liga das Nações A, frente a França e Croácia.

Na segunda-feira, o clube do grego, treinado pelo português Pedro Martins, anunciou que, para além do defesa central luso, o sérvio Lazar Randelovic e o brasileiro Bruno Felipe terão de pagar multas "do valor máximo permitido pelos regulamentos", que serão doadas ao serviço nacional de saúde da Grécia.

O Olympiacos, adversário do FC Porto no grupo C da Liga dos Campeões, refere que os três jogadores estavam entre as cerca de 30 pessoas que participaram numa festa privada num hotel da capital grega.

Segundo a polícia, uma mulher de 24 anos "foi detida, por ter sido a organizadora do evento".

O porta-voz do governo grego, Stelios Petsas, classificou a festa como "um exemplo de comportamento irresponsável", numa altura em que o país assiste a um aumento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus.

Além de Rúben Semedo, alinham no clube do Pireu, líder da Liga grega de futebol, os portugueses José Sá, Pepe Rodrigues, Rúben Vinagre e Bruma.

Portugal defronta Andorra na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19:45, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o grupo, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.