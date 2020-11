Iuri Leitão campeão da Europa de scratch nos Europeus de ciclismo de pista

O português Iuri Leitão sagrou-se esta quinta-feira campeão europeu de scratch, na segunda jornada dos Europeus de ciclismo de pista, um dia depois de ter conquistado a prata na eliminação, conseguindo um ouro inédito para Portugal.

Leitão, de 22 anos, é o campeão nacional desta especialidade e conseguiu o título europeu, um feito inédito para Portugal em campeonatos da Europa, ao dar uma volta de avanço ao pelotão, o que contribuiu para o ouro.

O português bateu o ucraniano Roman Gladysh, segundo classificado, e o britânico Oliver Wood, terceiro, na prova disputada em Plovdiv, na Bulgária.

Na quarta-feira, o corredor da Supermercados Froiz, na vertente de estrada, já tinha vencido a medalha de prata na eliminação.

Maria Martins conquista medalha de bronze na eliminação dos Europeus de pista

A portuguesa Maria Martins conquistou esta quinta-feira o bronze na prova de eliminação dos Europeus de ciclismo de pista, a decorrer em Plovdiv, Bulgária.

Menos de uma hora depois do ouro de Iuri Leitão no scratch, Maria Martins, já apurada para os Jogos de Tóquio2020, adiados para 2021, conseguiu novo 'metal', melhorando o sétimo lugar que tinha feito nos campeonatos da Europa de 2019.

A portuguesa, que por duas vezes se 'livrou' da eliminação por menos de meia roda de diferença, só fez pior do que a italiana Rachele Barbieri, segunda, e do que a britânica Elinor Barker, nova campeã da Europa.

Na prova de eliminação, os ciclistas mais lentos de duas em duas voltas vão sendo eliminados, ao serem o último a cruzar a meta em cada passagem.

É a terceira medalha para Portugal nestes Europeus, depois da prata de Iuri Leitão na eliminação e do ouro do mesmo atleta no scratch, com os dois ciclistas a enfrentarem o omnium na sexta-feira e Rui Oliveira e Ivo Oliveira também convocados.