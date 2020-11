Seleção Nacional volta aos treinos depois de noite de goleada

A seleção nacional voltou aos treinos depois da goleada frente a Andorra. No próximo sábado, a equipa das Quinas joga contra a França, um encontro decisivo para o apuramento na Liga das Nações.

Na manhã desta quinta-feira, os jogadores mais utilizados durante o particular fizeram trabalho de recuperação, incluindo Cristiano Ronaldo que não foi visto no relvado da Cidade do Futebol.

A principal novidade no treino foi Rafael Guerreiro. Apesar de ter ficado fora em Andorra, o jogador já trabalha às ordens de Fernando Santos.

A duas jornadas do fim, uma vitória contra França – que lidera o grupo 3 com 10 pontos – pode arrumar as contas do apuramento. Também o empate a zero é vantajoso para a equipa de Fernando Santos, porque têm vantagem na diferença de golos.

O jogo contra a França está marcado para sábado, às 19h45, no Estádio da Luz, e terá o alemão Tobias Stieler na arbitragem.