A seleção portuguesa de sub-21 vai ter três jogos decisivos no apuramento para o Campeonato da Europa. O primeiro jogo acontece esta quinta-feira às 19:30 com a Bielorrússia, no Estádio Municipal do Algarve.

Duas vitórias nos próximos três jogos garantem o apuramento da seleção para a fase final do Euro.

Chipre e Holanda serão dois dos obstáculos, mas por agora o foco está na Bielorrússia. As duas seleções defrontaram-se há mais de um ano, com a vitoria portuguesa por 2-0.