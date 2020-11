A seleção nacional defronta este sábado a França, no Estádio da Luz, em jogo do Grupo C da Liga das Nações.

Fernando Santos tem a equipa na máxima força e diz que o único objetivo é ganhar: "Se ganharmos sabemos que está feito".

Apesar de Portugal continuar líder se empatar sem golos, a vitória sobre a França garante já as meias-finais da Liga das Nações.