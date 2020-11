Covid-19: Noruega retira-se da organização conjunta do Europeu de andebol feminino

A Noruega retirou-se da organização conjunta com a Dinamarca do Campeonato da Europa de andebol feminino de 2020, a pouco mais de duas semanas do início do torneio, anunciou hoje a federação norueguesa da modalidade.

O organismo federativo invocou razões de saúde pública, motivadas pela pandemia de Covid-19, para abdicar da organização da prova, que está prevista realizar-se entre 3 e 20 de dezembro, permanecendo em aberto a possibilidade de se disputar exclusivamente na Dinamarca.

"Com base em avaliações aprofundadas das autoridades de saúde norueguesas, bem como nas exigências das autoridades políticas, torna-se evidente que a Noruega não pode ser anfitriã do Europeu feminino de andebol", justificou a federação.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.