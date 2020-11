"Ano perfeito", é assim que Filipe Albuquerque descreve a época que agora terminou. Os últimos meses foram ricos em troféus para o português. Primeiro venceu as 24 horas de LeMans, depois o European Le Mans Series e agora o Mundial de Resistência (WEC).

Nunca um piloto tinha conquistado estas três competições no mesmo ano. Filipe Albuquerque e Phil Hanson, colega de equipa do português, ficam agora na história do automobilismo mundial.