A ponte 25 de Abril fechou para Miguel Oliveira conduzir a sua KTM

Foi na madrugada de 29 de agosto que a ponte 25 de Abril fechou à circulação para Miguel Oliveira, piloto de Moto GP, fazer a travessia na sua KTM Tech3.

O vídeo, divulgado pela Red Bull, mostra o português a acelerar na ponte, protagonizando um momento único.

Miguel Oliveira (KTM) admitiu esta terça-feira que "é um sonho realizado" correr o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que este fim de semana se disputa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

"Estou muito entusiasmado com esta última corrida [do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade]. É um sonho tornado realidade correr em Portugal em MotoGP", disse Miguel Oliveira, em declarações divulgadas pela equipa Tech3.