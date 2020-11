A seleção portuguesa de futebol, detentora do troféu, encerra esta terça-feira, em Split, a participação na segunda edição da Liga das Nações, defrontando a vice-campeã mundial Croácia, na sexta e última jornada do grupo 3 da prova.

Falhada a qualificação para as meias-finais, em virtude do desaire caseiro com a França (1-0), no sábado, a equipa das quinas vai cumprir 'calendário' na visita a Split e tentará apagar a imagem deixada diante dos franceses.