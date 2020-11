Mundial 2022. Brasil vence no Uruguai e reforça liderança

O Brasil manteve na terça-feira o pleno de triunfos na zona sul-americana de apuramento para o Mundial de futebol de 2022, ao vencer na deslocação ao Uruguai por 2-0, em encontro da quarta jornada.

Arthur, aos 34 minutos, e Richarlison, aos 45, marcaram os tentos dos 'canarinhos', ainda desfalcados de Neymar, que já haviam batido Bolívia (5-0, em casa), Peru (4-2 fora) e a Venezuela (1-0 em casa), de José Peseiro.

Em Montevideu, a primeira grande oportunidade foi do benfiquista Darwin Núñez, que, no primeiro jogo a titular pela 'celeste', quase marcou aos cinco minutos, num 'tiro' à barra, após excelente trabalho individual. Ederson 'nem a via'.

Os locais foram infelizes num lado do campo e igualmente no outro, quando, aos 34 minutos, um remate frontal de Arthur tabelou em Giménez e traiu Campanã.

Em vantagem, o Brasil ficou ainda mais tranquilo, quase chegou ao segundo golo aos 35 minutos, por Firmino, mas logrou-o mesmo aos 45, num cabeceamento e Richarlison, após canto curto de Everton Ribeiro e centro da esquerda de Renan Lodi.

Ainda antes do intervalo, aos 45+3 minutos, Godín, de cabeça, acertou na barra, após livre de De La Cruz, e as esperanças dos uruguaios, que já não pareciam muitas, acabaram em definitivo aos 71, quando Cavani viu o vermelho direto.

Darwin jogou os 90 minutos nos anfitriões, no lugar de Luís Suárez, que deu positivo à covid-19, enquanto nos forasteiros, o também benfiquista Everton entrou aos 70.

Equador goleia a Colômbia de Carlos Queiroz

Se os brasileiros somaram o quarto triunfo consecutivo, o Equador, do 'leão' Gonzalo Plata, chegou ao terceiro, ao golear em casa a Colômbia, de Carlos Queiroz por 6-1.

Robert Arboleada, aos sete minutos, e Ángel Mena, aos nove, Michael Estrada, aos 32, e Xavier Arriaga, aos 39, colocaram os locais a golear por 4-0, com Queiroz a substituir de imediato quatro jogadores, entre os quais os portistas Uribe e Luis Díaz.

Em 'cima' do intervalo, aos 45+1 minutos, James Rodríguez ainda reduziu, de penálti, mas o Equador acabou por retomar o caminho da goleada, com tentos de Plata, que entrou aos 32, marcou aos 78 e viu o vermelho aos 80, e Pervis Estupiñán, aos 90+1.

Venezuela vence em casa o Chile

Se a Colômbia, de Queiroz, viu a situação complicar-se, a Venezuela, de José Peseiro, ganhou nova 'vida', ao bater em casa o Chile, por 2-1, num embate em que marcou cedo, aos nove minutos, por intermédio de Luis Del Pino.

Aos 15 minutos, o 'inevitável' Arturo Vidal ainda empatou, apontando o seu quarto tento nas eliminatórias, mas, aos 81, a grande 'estrela' dos locais, o avançado Salomón Rondon, deu o triunfo ao 'onze' de Peseiro, aos 81 minutos.

Bolívia consegue primeiro ponto ao empatar com o Paraguai

Em Assunção, aconteceu surpresa, com a Bolívia a conseguir o primeiro ponto fora em eliminatórias de apuramento para o Mundial, num embate em que o Paraguai até começou a ganhar, com um golo de Ángel Romero, aos 19 minutos, de penálti.

Na parte final da primeira parte, Marcelo Moreno, aos 41 minutos, e Boris Cespedes, aos 45, conseguiram a reviravolta, com Gustavo Gómez, aos 66, a salvar um ponto para os locais.

Depois de disputados os quatro primeiros encontros da quarta jornada, o Brasil lidera com 12 pontos, contra nove do Equador, sete da Argentina, seis do Paraguai e do Uruguai, quatro do Chile e da Colômbia, três da Venezuela e um do Peru e da Bolívia.