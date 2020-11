Palmeiras, de Abel Ferreira, qualifica-se para as meias-finais da Taça do Brasil

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se, na quarta-feira, para as meias-finais da Taça do Brasil em futebol, ao empatar com o Ceará 2-2, depois de na primeira mão ter vencido 3-0 em casa.

A equipa de Abel Ferreira voltou a impor-se na primeira parte, com dois golos de Raphael Veiga, aos 28 e 45+5 minutos, que deixaram a eliminatória definitivamente resolvida para o Palmeiras, que tirou o 'pé do acelerador' depois do intervalo.

Quem aproveitou para restabelecer o empate na segunda parte foi o Ceará, com golos do extremo Vinicius, aos 57 minutos, e do central Tiago Pagnussat, aos 62.

O Palmeiras juntou-se ao Grémio nas meias-finais, com as restantes vagas para as meias finais a ser disputadas entre o América de Minas Gerais e o Internacional de Porto Alegre e entre o São Paulo e o Flamengo, que disputam na madrugada de quinta-feira os jogos referentes à segunda mão.

Nas partidas da primeira mão, o Internacional perdeu em casa com o América, por 1-0, enquanto o Flamengo saiu derrotado na receção ao São Paulo, por 2-1.