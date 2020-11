Fabril ainda recorda a vitória contra o FC Porto em 1975

O grande estádio recorda as glórias passadas. Entre elas está a vitória do Fabril – que na altura se chamava CUF (Companhia União Fabril) – contra o FC Porto por 1-0, em 1975. Este fim de semana, o clube do Barreiro volta a receber os “dragões” para a Taça de Portugal.

Foi o primeiro clube empresa do país e a equipa, inicialmente, era composta pelos trabalhadores da Companhia União Fabril. A gestão pós-25 de Abril levou a CUF à falência. E em 1976 o clube começou a descer divisões.

O desejo de recuperar levou ao investimento no clube que passou a chamar-se Grupo Desportivo Fabril do Barreiro. Chegou a jogar nas distritais e está agora no Campeonato de Portugal, equivalente à terceira divisão.

Há quase 45 anos que o Barreiro desejava um jogo com um dos grandes. Saiu-lhe o Porto na sorte da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo, marcado para as 14h30, não vai ter público mas tem o encaixe das receitas totais da transmissão televisiva, uma cortesia dos “dragões”.