Jorge Jesus convoca vários jogadores da equipa B para a Taça de Portugal

O médio Pizzi é o único "sobrevivente" dos habituais titulares da equipa do Benfica para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, para a qual o treinador Jorge Jesus chamou hoje vários futebolistas da equipa B.

Para a estreia das "águias" na Taça, no sábado em casa do Paredes (21:15), terceiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal, o treinador benfiquista chamou oito jovens da B e ainda um da equipa de sub-23.

Nos 20 escolhidos entram os defesas Morato e João Ferreira, os médios Vukotic, Kevin Csoboth, Paulo Bernardo, Gerson Sousa e Tiago Araújo e o avançado Daniel dos Anjos, todos da equipa B, enquanto o central Kalaica, também chamado, fez esta época um jogo pelos sub-23.

Na lista são também novidade o belga Svilar, que esta temporada realizou apenas um jogo pelos B, e o avançado argentino Facundo Ferreyra, contratado pelo Benfica em 2018, mas sem conseguir "vingar", tendo sido, depois, emprestado ao Espanyol.

Para o jogo frente a um adversário teoricamente mais acessível, Jorge Jesus optou por poupar grande parte do plantel principal, mantendo Pizzi e os habituais suplentes Helton Leite, Jardel, Cervi, Chiquinho e Samaris, entrando também Ferro e Gonçalo Ramos.

De fora, por opção técnica, ficam os internacionais Vertonghen (Bélgica), Otamendi (Argentina), Everton (Brasil), Taarabt (Marrocos), Seferovic (Suíça) e Waldschmidt (Alemanha), mas também Grimaldo, Diogo Gonçalves, Gabriel ou Rafa.

O lateral Nuno Tavares, com uma rotura muscular na anca direita, é ausência devido a lesão, enquanto o uruguaio Darwin Núñez e o alemão Weigl tiveram um teste com resultado positivo ao novo coronavírus e têm de cumprir isolamento.No boletim clínico mantêm-se o central Todibo, que ainda não se estreou, além de André Almeida e Pedrinho.

O jogo entre Paredes e Benfica está agendado para sábado, às 21:15, com arbitragem de Vítor Ferreira, da associação de Braga.

Lista de 20 convocados

- Guarda-redes: Helton Leite e Svilar.

- Defesas: Morato, João Ferreira, Kalaica, Ferro, Jardel e Gilberto.

- Médios: Vukotic, Kevin Csoboth, Paulo Bernardo, Gerson, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Tiago Araújo e Samaris.

- Avançados: Daniel dos Anjos, Facundo Ferreyra e Gonçalo Ramos.