Bruno Varela converte-se em herói ao levar Guimarães em frente na Taça de Portugal

Bruno Varela foi o herói do Vitória de Guimarães contra o Arouca, ao defender dois remates no desempate por grandes penalidades, depois de um 'nulo' no tempo regulamentar e prolongamento, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

A equipa da casa até esteve melhor durante o tempo regulamentar, apesar da ausência do treinador Armando Evangelista, isolado em casa devido à covid-19, mas foi preciso esperar pelas grandes penalidades para encontrar um vencedor, depois de os primodivisionários terem ficado reduzidos a 10 ainda na primeira parte.

A formação da II Liga entrou melhor e criou o primeiro lance de perigo logo aos dois minutos, num remate forte de Adílio que saiu perto da trave, tendo o avançado voltado a ameaçar num cabeceamento aos 20 minutos.

Na primeira parte, houve ainda tempo para um remate enrolado de Bukia em boa posição e a expulsão por acumulação de amarelos de Zié Ouattara, em cima do intervalo.

No regresso dos balneários, a qualidade ofensiva baixou de nível, apesar de ambas as equipas terem criado uma grande oportunidade, primeiro num cabeceamento desviado de André Almeida e depois, já nos descontos, quando Anthony Blondell teve o golo nos pés, negado por uma excelente 'mancha' de Bruno Varela, que levou o jogo para prolongamento.

Durante o tempo extra, a fadiga física veio ao de cima e houve apenas um lance digno de registo, um 'slalom' de Marcus Edwards, que fintou dois defesas e serviu Maddox, à entrada da área, que rematou à trave.

No desempate por grandes penalidades, Bruno Varela tornou-se no herói do encontro ao defender duas penalidades, a última cobrada por Anthony Blondell, apurando a equipa da I Liga para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca -- Vitória de Guimarães, 0-0 após prolongamento, 6-7 no desempate por grandes penalidades.