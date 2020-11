Tenista Pedro Sousa afastado nos quartos de final do challenger de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa, 112.º do ranking mundial, foi eliminado, na sexta-feira, nos quartos de final do 'challenger' de Guayaquil, no Equador, ao perder frente ao espanhol Roberto Carballes Baena, 103.º.

Sousa, quinto cabeça de série do torneio, perdeu em dois 'sets', 6-4 e 6-2, em encontro que durou apenas 1:15 horas.