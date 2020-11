Apoiantes de Miguel Oliveira descrevem o momento em que o piloto atravessou a meta

O Grande Prémio de MotoGP, que se realizou este domingo em Portimão, não teve público e foram poucos os apoiantes de Miguel Oliveira que puderam estar no interior do autódromo do Algarve. Os que assistiram ao momento em que o piloto atravessou a meta descrevem o momento de orgulho emocionante.

Miguel Oliveira venceu este domingo a última prova do ano do Grande Prémio de MotoGP. O piloto português partiu em primeiro lugar, depois de ter conquistado o lugar nas classificações, e manteve sempre a liderança.

Este é a segunda vez que o piloto português vence uma prova do Grande Prémio de MotoGP.