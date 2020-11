Estoril Praia-Lusitano Évora e Vilafranquense-AD Sanjoanense adiados devido a casos de Covid-19

O jogo de hoje entre o Estoril Praia, da II Liga, e Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, da Taça de Portugal de futebol, foi adiado devido a casos positivos ao novo coronavírus.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou hoje o adiamento deste jogo da terceira eliminatória da Taça, bem como da receção do Vilafranquense (II Liga) à AD Sanjoanense (CP), pelo mesmo motivo, com ambos os jogos a serem adiados para 09 de dezembro.

"O UD Vilafranquense-AD Sanjoanense será disputado às 18:00 e o Estoril Praia-Lusitano Ginásio jogar-se-á às 21:00", informa a FPF em relação ao horário dos jogos na nova data.

Antes, o Lusitano Évora tinha justificado que o jogo foi cancelado por terem sido "confirmados dois casos positivos" no plantel e que as medidas impedem também a realização do jogo de 29 de novembro com o Vitória de Setúbal, para o Campeonato de Portugal.

