Secretário de Estado exulta "orgulho" pelo triunfo de Miguel Oliveira em MotoGP

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, assumiu este domingo o "orgulho" pelo triunfo de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portugal em MotoGP.

"MIGUEL OLIVEIRA !!!!!!! Que orgulho termos um motociclista português com este talento! Recordista do Autódromo Internacional do Algarve e vencedor do Grande Prémio de Portugal", escreveu o governante, no Twiter.

O piloto luso da KTM garantiu o seu segundo triunfo da época ao gastar gastou 41.48,163 minutos para cumprir as 25 voltas ao traçado algarvio, deixando o australiano Jack Miller (Ducati) na segunda posição, a 3,193 segundos, e o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) em terceiro, a 3,298 segundos.

O piloto português subiu à nona posição final no campeonato, que foi ganho pelo espanhol Joan Mir (Suzuki).