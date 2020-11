Seis equipas da I Liga tentam chegar à quarta eliminatória da Taça

A terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol continua hoje com mais seis equipas da I Liga a entrarem em ação, todas com duelos fora e frente a formações de escalões inferiores.

Logo às 11:00, o Tondela joga no terreno Felgueiras 1932, do Campeonato de Portugal, seguindo-se mais dois duelos entre equipas da I Liga e do terceiro escalão, com o Santa Clara a jogar em Aveiro com o Beira Mar (14:30) e o Moreirense a defrontar fora o 'vizinho' Merelinense (15:00).

À mesma hora, o Rio Ave joga com o Moção, o único 'sobrevivente' dos distritais.

O dia termina com dois duelos entre primeiro e segundo escalão, com Paços de Ferreira e Boavista a defrontarem Oliveirense (17:15) e Vizela (20:00), respetivamente.

No sábado, o FC Porto, detentor do troféu, iniciou a defesa do título com um triunfo no Barreiro sobre o Fabril, do terceiro escalão, por 2-0, enquanto o Benfica venceu na visita ao Paredes, do Campeonato de Portugal, por 1-0.

O Sporting joga na segunda-feira, com uma viagem muito curta para defrontar o Sacavenense, também do Campeonato de Portugal, no Estádio Nacional, em Oeiras.

A terceira eliminatória só fica encerrada em 03 de dezembro, com uma reedição da final de 1989/90, entre o Estrela da Amadora, agora no terceiro escalão, e o Farense, da I Liga, num jogo que terminou com a vitória dos amadorenses, no desempate por grandes penalidades.

Na sexta-feira, a ronda arrancou com uma grande surpresa, com a União de Leiria, do Campeonato de Portugal, a afastar o Portimonense, da I Liga, vencendo os algarvios por 1-0.