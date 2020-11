Treinador anuncia saída a duas horas do jogo para a Taça de Portugal

O treinador Hugo Martins anunciou esta segunda-feira a saída do Real Massamá, da série G do Campeonato de Portugal em futebol, decisão comunicada cerca de duas horas antes do jogo com o B-SAD para a Taça de Portugal.

"Fiz o meu melhor para tornar possível os objetivos do Real SC desde o primeiro dia em que cá cheguei. Neste capítulo, que hoje se encerra, foram no total 23 os jogos disputados no Campeonato de Portugal, em que obtivemos 14 vitórias, seis empates e três derrotas. Na atual (atípica) época desportiva foram determinantes para a minha saída os apenas cinco pontos conquistados", justificou o técnico numa mensagem publicada no Facebook.

No entanto, Hugo Martins, de 42 anos, não escondeu algum desencanto com o desfecho da relação contratual com o clube da 'linha de Sintra', ao lembrar que o desempenho na presente temporada decorre de "alguns obstáculos que foram surgindo nas últimas semanas" e que deixaram a equipa no sétimo posto da sua série.

"[Cinco pontos] são melhor do que quatro e piores que seis, mas também sei multiplicar 22x3 e ainda há muito por fazer", vincou, acrescentando: "Eu, claramente, não treino para manter o emprego, treino naquilo em que acredito. Desejo os maiores sucessos para o futuro do clube, que seguramente vão ser alcançados."

A comandar a equipa no jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal com o B SAD esteve o até agora adjunto Tiago Silva.