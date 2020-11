Champions. Vitória frente ao Marselha pode deixar FC Porto à porta do apuramento

O FC Porto viaja na tarde desta terça-feira para Marselha, onde na quarta-feira defronta a equipa de André Villas-Boas. Uma vitória pode deixar os dragões muito próximos da passagem para a fase seguinte da Liga dos Campeões.

Depois de vencer no Dragão, cabe agora ao FC Porto viajar até Marselha para defrontar a equipa francesa. Os dragões venceram dois dos três jogos da liga milionária, e podem ficar à porta do apuramento se vencerem mais um jogo.

Sem pontos e sem qualquer golo marcado no grupo, o Marselha de André Villas-Boas continua a merecer o respeito dos adversários. Sérgio Conceição alerta para uma tendência negativa que se pode inverter no jogo com o FC Porto.

Pepe está fora dos convocados. Para o confronto com o Marselha, os jogadores que foram poupados no jogo da Taça de Portugal devem regressar ao 11 de Sérgio Conceição.