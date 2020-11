A reação do FC Porto à morte de Maradona: "O futebol está mais pobre, o legado permanece"

O FC Porto considerou esta quarta-feira que o futebol "está mais pobre" com a morte de Diego Armando Maradona, aos 60 anos, deixando um agradecimento ao antigo futebolista argentino por todas as memórias que deixou.

"O futebol está mais pobre, o legado permanece. Obrigado pelas memórias, Diego Armando Maradona", refere o FC Porto numa mensagem na rede social Twitter.

Morreu Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto

O dia de hoje ficou também marcado pela morte de Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto e administrador não-executivo da SAD do campeão português de futebol, aos 70 anos, vítima de covid-19, após cerca um mês de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto.

Mundo chora a morte de Maradona

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu esta quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos, anunciou o seu agente e amigo Matías Morla.

Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.