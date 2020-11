Champions. FC Porto vence Marselha de Villas-Boas e fica mais perto do apuramento

O Futebol Clube do Porto venceu esta quarta-feira por 2-0 o Marselha, em França, num jogo do grupo C da Liga dos Campeões.

Zaidu Sanusi, na primeira parte, e Sérgio Oliveira, depois do internavalo, marcaram os golos da equipa portuguesa.

As duas equipas jogaram com dez jogadores, depois das expulsões de Marko Grujić, do Futebol Clube do Porto, e Leonardo Balerdi, do Marselha.

Os franceses liderados pelo português André Villas-Boas somam quatro derrotas em quatro jogos da competição. No início do mês, o Futebol Clube do Porto goleou a equipa francesa por 3-0.

Pede e Matheus Uribe, lesionados, foram as baixas no Futebol Clube do Porto.

Concluída a quarta jornada, a equipa de Sérgio Conceição ocupa a segunda posição do grupo C, a um ponto de assegurar o apuramento para os oitavos de final da competição.

O Manchester City lidera, com 12 pontos, o Olympiakos, de Pedro Martins, está na terceira posição, com três pontos, e o Marselha, de André Villas-Boas, ainda não somou qualquer ponto.