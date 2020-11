Regresso de Hulk ao FC Porto: "Nós portistas desejamos muito que isso aconteça"

Hulk foi tema de conversa na conferência de imprensa desta terça-feira do Marselha. André Villas-Boas não fugiu à questão sobre o eventual regresso do avançado ao Futebol Clube do Porto nem escondeu a vontade de o voltar a ver no Dragão.

O internacional brasileiro que atualmente representa o Shanghai SIPG, da China, admitiu em abril a vontade de regressar ao Dragão, afirmando que se isso acontecesse seria um "sonho".

"Aspeto emocional é o primeiro obstáculo que enfrentamos"



O Marselha chega à quarta jornada da Liga dos Campeões com zero pontos e sem qualquer golo marcado. A equipa está no grupo C, composto ainda pelo FC Porto, Manchester City e Olympiacos. Hoje, o onze treinado pelo português André Villas-Boas defronta os azuis e brancos em Marselha.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Villas-Boas disse que o aspeto emocional é grande obstáculo da equipa para o jogo desta noite.

O FC Porto partiu ontem de Lisboa rumo a França. Caso a equipa de Sérgio Conceição vença, poderá colocar-se a um ponto de atingir os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Andreas Ekberg vai arbitrar o Marselha-FC Porto

O sueco Andreas Ekberg vai arbitrar o jogo da quarta jornada. Andreas Ekberg, de 35 anos e internacional desde 2013, dirigiu em fevereiro passado o encontro entre o Sporting de Braga e os escoceses do Rangers, que ditou o afastamento dos 'arsenalistas' da Liga Europa.

O Marselha-FC Porto está marcado para hoje às 20h00.