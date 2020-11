Rui Bragança conquista ouro no Europeu de clubes de taekwondo

O português Rui Bragança venceu esta quarta-feira a competição de -58 kg do campeonato da Europa de clubes de taekwondo, em Zagreb, onde Júlio Ferreira conquistou a medalha de prata e Joana Cunha a de bronze.

O atleta do Benfica venceu a competição ao derrotar na final o moldavo Stepan Dmitrov, por 8-6, depois de ter eliminado o israelita Ori Patishi, por 30-10, nas meias-finais.

"Foi bom voltar, apesar de serem estranhos os novos procedimentos e de conseguir ver algumas incongruências em como Portugal lida com a pandemia, mas, como atleta, é muito bom voltar a ter objetivos a curto prazo. Faltam dois meses para o pré-olímpico e é fundamental perceber o que tem falhado e o que está a resultar na preparação", explicou Rui Bragança, em declarações à agência Lusa.

Rui Bragança vai tentar a assegurar sua segunda presença olímpica, depois do nono lugar no Rio2016, no torneio europeu de qualificação, que vai ser disputado em 30 e 31 de janeiro, em Sófia.

Também no Europeu de clubes, Júlio Ferreira, do Sporting de Braga, só perdeu na final da categoria de -80 kg, diante do belga Nicholas Stefan, depois de ter eliminado o turco Huseyin Kartal, nos quartos de final, e o checo David Simek, nas meias-finais.

Na terça-feira, Joana Cunha, também do Sporting de Braga, assegurou a medalha de bronze, ao perder nas meias-finais diante da britânica Jade Jones, bicampeã olímpica, após derrotar a espanhola Marta Calvo, vice-campeã mundial.