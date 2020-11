Milhares de pessoas no velório de Diego Maradona

O corpo de Diego Maradona chegou ao início da madrugada ao Palácio Presidencial de Buenos Aires, onde decorrem as cerimónias funebres.

Milhares de pessoas estão a despedir-se do ex-jogador argentino.

As portas do palácio presidencial vão manter-se abertas até ao final do dia para a despedida daquele que foi um dos melhores futebolistas da história.