Portugal mantém quinto lugar no ranking da FIFA

A seleção portuguesa de futebol mantém o quinto lugar no ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica, numa atualização divulgada hoje pelo organismo, em que a Itália voltou a integrar o 'top-10'.

Portugal continua no quinto posto, agora com 1.662 pontos, atrás da Inglaterra, quarta (1.670), num ranking que continua a ser encabeçado pela Bélgica (1.780), seguida da campeã mundial França, segunda (1.755), e do Brasil, terceiro (1.743).

A seleção portuguesa tem logo atrás a Espanha, que manteve o sexto posto, seguida da Argentina, que subiu uma posição, por troca com o Uruguai, que caiu para oitavo.

Após uma ausência de nove anos, o México voltou ao 'top 10', depois de subir duas posições em relação a outubro, e ascender ao nono lugar, por troca com a Croácia, que é atualmente a 11.ª classificada.

A Itália também regressou ao grupo das 10 melhores seleções, do qual saiu em setembro de 2016, ocupando o 10.º posto, que no mês passado pertencia à Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz, a qual desceu cinco posições.

Quanto às restantes seleções comandadas por treinadores portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, manteve o 38.º posto, enquanto os Camarões, de Toni Conceição, subiram do 53.º para o 50.º lugar, e o Bahrain, treinado por Hélio Sousa, ascendeu duas posições, para 97.º.