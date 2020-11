Sporting preparado para jogo com Moreirense e a lidar bem com a presão da liderança

O treinador do Sporting garantiu que a equipa, que joga este sábado com o Moreirense, está a lidar bem com a pressão de liderar a I Liga.

A equipa de Alvalade soma seis vitórias e um empate. Sem derrotas, tem mais quatro pontos que o segundo classificado. O treinador fala numa equipa unida.

No entanto, na antevisão do jogo, Rúben Amorim admitiu alguma indefinição na preparação do jogo com o Moreirense, uma vez que o adversário tem uma nova equipa técnica, com a entrada de César Peixoto.

O Sporting joga este sábado com o Moreirense, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, a partir das 20h30. O jogo é da oitava jornada da I Liga de futebol.