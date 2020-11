José Mourinho recorda momentos com Reinaldo Teles, o histórico portista

O treinador de futebol do Tottenham, o português José Mourinho, assumiu este sábado guardar os momentos partilhados com Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, que morreu na quarta-feira.

José Mourinho assinalou a "perda para o futebol" que significa a morte de Reinaldo Teles, no mesmo comunicado em que lamentou a morte do treinador Vítor Oliveira.

Mourinho coincidiu com o dirigente quando orientou os 'dragões', entre 2002 e 2004, épocas em que se sagrou duas vezes campeão nacional, conquistou a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Supertaça Europeia, assim como uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido Oliveira.

"Outra perda para o futebol, o senhor Reinaldo Teles, tive oportunidade de diretamente contactar a sua família e guardarei para mim os tantos momentos que vivemos juntos", sublinhou Mourinho, evocando a memória do antigo administrador da SAD do FC Porto, que morreu na quarta-feira.

Morte de Reinaldo Teles

Morreu esta quarta-feira Reinado Teles, aos 70 anos, com Covid-19. O administrador não-executivo da SAD do FC Porto e braço direito de Pinto da Costa estava internado no Hospital de São João desde o final do mês de outubro.

A informação foi confirmada pelo FC Porto, numa nota publicada no site.

"(...) Lado a lado com o amigo e presidente Pinto da Costa, contribuiu para as imensas vitórias portistas que engrandecem as vitrines da instituição tripeira. À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências"

O administrador manifestou sintomas da doença no final de outubro e deu entrada no Hospital de São João, no Porto, acabando por ser transferido algumas horas depois para a Unidade de Cuidados Intensivos. Com prognóstico reservado, passou a respirar através um ventilador e inspirou cautelas redobradas, até porque era considerado um paciente de risco, em virtude da idade e do historial clínico associado a problemas cardíacos.