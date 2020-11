Liga imortaliza treinador com Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai 'batizar' de Prémio Vítor Oliveira a distinção de melhor técnico dos campeonatos profissionais feita mensal e anualmente, anunciou hoje Pedro Proença.

"Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês. É esta a nova designação dada pela Liga Portugal a todas as distinções feitas mensalmente a técnicos, como também na anual, entregue na gala do Kick-off", escreveu o presidente da Liga de Clubes na sua conta oficial na rede social Facebook.