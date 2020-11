Porto vence Santa Clara e sobe provisoriamente ao 2.º lugar do campeonato

O Futebol Clube do Porto venceu o Santa Clara por 1-0 , este sábado, nos Açores, num jogo da oitava jornada do campeonato.

Luis Díaz marcou o golo da equipa de Sérgio Conceição ainda antes do intervalo, nos minutos finais da primeira parte.

Com este resultado, o Futebol Clube do Porto subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 16 pontos.

Na antevisão do jogo, o treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, queixou-se do pouco tempo de descanso da equipa, lembrando que a equipa ia jogar este sábado com menos de 72 horas de intervalo do jogo anterior.