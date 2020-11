Sporting vence Moreirense e reforça liderança do campeonato

O Sporting venceu o Moreirense este sábado por 2-1, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, num jogo da oitava jornada da I Liga de futebol.

Pedro Gonçalves marcou os dois golos da equipa de Alvalade, um deles nos primeiros minutos do jogo e o outro na segunda parte. O Moreirense pontuou também nos primeiros minutos da partida, com um auto-golo de Luís Neto.

A equipa de Rúben Amorim lidera a I Liga, com sete vitórias e um empate. Sem derrotas no campeonato, o técnico disse, na antevisão do jogo, que o Sporting está unido.

Já o Moreirense tem uma nova equipa técnica, com a entrada do treinador César Peixoto.

Na antevisão do jogo, o treinador do Sporting tinha admitido alguma indefinição na preparação do jogo deste sábado devido à entrada do técnico dos adversários.