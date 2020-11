Champions. Já é conhecido o árbitro que vai dirigir o FC Porto-Manchester City

O árbitro holandês Björn Kuipers vai dirigir o jogo de terça-feira entre o FC Porto e o Manchester City, da quinta jornada do Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, informou este domingo a UEFA.

Kuipers, de 47 anos, árbitro internacional desde 2006, vai ter como assistentes no Estádio do Dragão (20:00) os compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, recaindo sobre o também holandês Pol van Boekel a função de videoárbitro (VAR).

O juiz holandês já dirigiu vários jogos da equipa portuense nas provas europeias, nomeadamente, com a Roma (1-1), em 2016, Lille (1-0) e Eintracht Frankfurt (3-3), ambos em 2014, Barcelona (0-2), na final da Supertaça europeia, em 2011, e, no mesmo ano, Villarreal (5-1).

O FC Porto, segundo classificado do Grupo C, recebe o líder e já qualificado Manchester City, bastando-lhe um empate para se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, independentemente do resultado do jogo entre Marselha e Olympiacos, equipas treinadas pelos portugueses André Villas-Boas e Pedro Martins, respetivamente.