Jorge Jesus defende "direito à opinião" de Taarabt na polémica com o Sporting

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, saiu este domingo em defesa do futebolista Taarabt, que disse esta semana que o FC Porto é o maior rival dos 'encarnados', motivando uma reação do técnico do Sporting, Ruben Amorim.

"A nossa comunicação [social] desportiva é um pouco complicada, porque fazem de uma palavra aquilo que o jogador possa querer dizer. E o jogador teve a opinião dele. Para ele, o rival que pode ser mais complicado é o FC Porto. É uma opinião dele. Ele não pode ter opinião? Ofende alguém? Prejudica alguém?", questionou o técnico do Benfica.

Em entrevista ao diário desportivo Record, o médio marroquino não se mostrou surpreendido com a liderança dos 'leões' na I Liga, mas referiu que o FC Porto é o "maior adversário" das 'águias', o que levou Ruben Amorim a agradecer porque, segundo argumentou, até o ajudava a motivar os seus jogadores.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Marítimo, na segunda-feira, da oitava jornada da I Liga, Jesus não escondeu alguma irritação com o destaque que tem sido dado às palavras do seu jogador e desvalorizou a sua importância.

"Hoje, fazemos muito de uma palavra um contexto que não tem significado. Apesar de esta ser uma opinião, não vejo onde é que isso pode agredir ou denegrir qualquer equipa. Para mim, isso não tem cabimento", concluiu o técnico.

Até porque, sublinhou, não está nada surpreendido por o Sporting estar em primeiro lugar, uma vez que os orçamentos não são "determinantes" e o campeonato "vai ter várias oscilações de classificação", apesar de admitir que, "como é óbvio, é melhor andar em primeiro do que em segundo".