O treinador do Sporting mostrou-se feliz com a vitória do clube, mas queria ter visto mais golos.

Já o treinador do Moreirense reconheceu a superioridade do Sporting. No entanto, mostrou-se satisfeito com o esforço da sua equipa.

O Sporting venceu o Moreirense este sábado por 2-1, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, num jogo da oitava jornada da I Liga de futebol.